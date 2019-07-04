Мартинес может возглавить "Ньюкасл"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес может стать главным тренером "Ньюкасла". Об этом пишет The Sun.
По данным источника, "Ньюкасл" ожидает разрешения от Федерации футбола Бельгии сделать предложение Мартинесу.
Напомним, ранее Рафаэль Бенитес покинул пост главного тренера английского клуба и несколько дней назад возглавил китайский "Далянь Ифан", где будет получать в два раза больше, чем в английском клубе.
Мартинес уже работал в английских клубах, среди них "Суонси", "Уиган" и "Эвертон".
Не пропустите: Появился новый претендент на пост тренера "Ньюкасла"| http://soccernews.ru
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