Мартинес: "Мы заслужили победу в матче с Тунисом
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал разгромную победу своей команды над Тунисом в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018.
"Сегодня мы проявили себя хорошо, но нужно отметить и заслуги тунисской сборной, которая хотела победить, создала высокий прессинг и агрессивно вела себя в единоборствах. Но мы заслужили победу. Если команда забивает пять голов - значит, у неё правильная ментальность и организация. Это мне сегодня очень понравилось. Сегодня стали заметны итоги нашей плодотворной работы. Впрочем, не скажу, что я доволен всем. Есть вещи, которые можно улучшать. Например, не думаю, что мы достаточно хорошо держали мяч. Плюс пропустили два гола. Многое нужно дорабатывать. Процесс роста нашей команды пока не закончен. Победа всегда лучшая формула для уверенности в себе. Сейчас мы выиграли в двух первых турах - и это очень важно для нас" - сказал Мартинес.
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