Мартинес: "Наингголан неудачно сыграл на позиции "десятки" в матчах с Россией, Чехией и Грецией"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, почему он вызывает в национальную команду полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана.
"Я понимаю, что Раджа является очень популярным игроком. Но я должен помнить о балансе в команде. На позиции десятого номера у нас есть Эден Азар и Дрис Мертенс, и они прекрасно справляются со своими функциями. А другой позиции для Наингголана в сборной Бельгии нет. Мы пробовали его на позиции "десятки" в матчах с Россией, Чехией и Грецией, но он сыграл неудачно", - приводит слова Мартинеса Football Italia.
Ранее 29-летний Наингголан говорил, что он боится пропустить Чемпионат Мира в России.
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