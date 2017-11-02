Мартинес: "Наингголан неудачно сыграл на позиции "десятки" в матчах с Россией, Чехией и Грецией"

Теги ромабельгияраджа наингголанроберто мартинес

Мартинес: "Наингголан неудачно сыграл на позиции "десятки" в матчах с Россией, Чехией и Грецией"
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, почему он вызывает в национальную команду полузащитника "Ромы" Раджу Наингголана.

"Я понимаю, что Раджа является очень популярным игроком. Но я должен помнить о балансе в команде. На позиции десятого номера у нас есть Эден Азар и Дрис Мертенс, и они прекрасно справляются со своими функциями. А другой позиции для Наингголана в сборной Бельгии нет. Мы пробовали его на позиции "десятки" в матчах с Россией, Чехией и Грецией, но он сыграл неудачно", - приводит слова Мартинеса Football Italia.

Ранее 29-летний Наингголан говорил, что он боится пропустить Чемпионат Мира в России.

Не пропустите: Наингголан исключил свой уход в "Челси". | http://soccernews.ru

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