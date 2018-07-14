Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес назвал самого разностороннего игрока в современном футболе.

"Я считаю, что это Азар. Он один из лучших футболистов, если речь идёт об игре один в один. Азар прекрасно умеет взламывать оборону. А ещё он замечательный человек, лидер, командный игрок, никогда не опускающий планку. Вокруг него можно строить команду-чемпион" - сказал Мартинес.

На ЧМ-2018 Азар сыграл 5 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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