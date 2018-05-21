Мартинес объяснил непопадание Наингголана в состав на ЧМ-2018

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Мартинес объяснил непопадание Наингголана в состав на ЧМ-2018

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал отсутствие Раджи Наингголана в заявке на ЧМ-2018.

"Это был грустный и трудный выбор. Наингголан является игроком очень высокого уровня, считается лучшим в "Роме". Я принял решение исходя из тактических соображений. Моя команда играет в специфический футбол, который приносит результат. Я не могу использовать Наингголана во второстепенной роли" - приводит слова Мартинеса Yahoo.

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