Мартинес отметил, что "Интеру" нужно прибавлять

Теги интер миланборуссия дортмундлаутаро мартинес

Мартинес отметил, что "Интеру" нужно прибавлять

Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение своей команды от "Боруссии" (2:3) в 4-м туре группового этапа лиги Чемпионов. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

"В первом тайме мы отлично играли. Я очень разочарован тем, как мы действовали во втором тайме. Нужно было быть сосредоточеннее, умнее. Если ведешь 2:0, нельзя проигрывать. Мы обязаны прибавлять", - сказал Мартинес.

Таким образом, "Боруссия" с 7 баллами занимает 2 место в турнирной таблице группы F, у "Интера" 4 очка и 3 позиция.

А еще:  "Барселона" не смогла обыграть "Славию" в домашнем матче Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 11 29
2 Интер Милан Интер Милан 11 28
3 Рома Рома 11 22
4 Лацио Лацио 11 21
5 Аталанта Аталанта 11 21
6 Кальяри Кальяри 11 21
7 Наполи Наполи 11 18
8 Фиорентина Фиорентина 11 16
9 Хеллас Верона Хеллас Верона 11 15
10 Парма Парма 11 14
11 Милан Милан 11 13
12 Удинезе Удинезе 11 13
13 Болонья Болонья 11 12
14 Торино Торино 11 11
15 Сассуоло Сассуоло 10 10
16 Лечче Лечче 11 10
17 Дженоа Дженоа 11 8
18 Сампдория Сампдория 11 8
19 Брешия Брешия 10 7
20 СПАЛ СПАЛ 11 7
Полная таблица

топ-5 тегов