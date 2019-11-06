Мартинес отметил, что "Интеру" нужно прибавлять
Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес прокомментировал поражение своей команды от "Боруссии" (2:3) в 4-м туре группового этапа лиги Чемпионов. Об этом информирует пресс-служба УЕФА.
"В первом тайме мы отлично играли. Я очень разочарован тем, как мы действовали во втором тайме. Нужно было быть сосредоточеннее, умнее. Если ведешь 2:0, нельзя проигрывать. Мы обязаны прибавлять", - сказал Мартинес.
Таким образом, "Боруссия" с 7 баллами занимает 2 место в турнирной таблице группы F, у "Интера" 4 очка и 3 позиция.
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