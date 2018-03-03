Мартинес отрицает наличие договорённости с "Интером"

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Мартинес отрицает наличие договорённости с "Интером"

Форвард "Расинга Авельянеды" Лаутаро Мартинес отрицает наличие договорённости с миланским "Интером".

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" согласовали трансфер 20-летнего футболиста за 18 миллионов евро.

"Знаю, что останусь в "Расинге" до июня, после чего мы сядем за стол переговоров и выберем для меня лучшее решение. Я дал обещание президенту клуба, что продлю свой контракт на полгода, чтобы увеличить сумму отступных. Всё, что я обещал - я выполню. Буду играть там, где буду чувствовать себя комфортно. Я ни с кем не подписывал предварительный контракт. Есть много клубов, которые интересуются мной, но этим будет заниматься мой агент. А я должен сосредоточиться на выступлениях за "Расинг", поскольку на меня тут рассчитывают. Я хочу, чтобы этот клуб на сто процентов был в моих мыслях" - цитирует Мартинеса Football Italia.

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