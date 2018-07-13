Мартинес поделился ожиданиями от матча с Англией

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал предстоящую игру с Англией за третье место на ЧМ-2018.

"Все, кто выйдет на поле, должны быть в лучшей форме. Понимаю, что у англичан было на сутки отдыха меньше, и учитываю это. Мы постараемся выставить лучший состав, выпустить на поле тех, кто готов лучше всего.

Однако не забывайте о том, что мы провели шесть игр, у футболистов может быть разная физическая форма после таких нагрузок. Каждый матч - для футболистов. Все, что я хочу видеть завтра - чтобы мои игроки насладились и показали хорошую игру. О моей тактической борьбе с Саутгейтом говорить не будем.

Тактически игра против англичан за бронзу будет такой же, как в группе. Это замечательная команда, с такими лидерами, как Харри Кейн и Деле Алли, но и футболисты второй линии, такие как Джесси Лингард, у них великолепные. Нам будет важно не пропустить, сдержать их атаку. Думаю, сюрпризов по сравнению с первой игрой не будет.

Я работал с Лукаку, когда ему было еще 19 лет. Это невероятный форвард, который может все. У него есть мощь, скорость, он хорош в верховой борьбе. И главное, что он забивает много голов. Я получаю наслаждение от работы с таким футболистом" - приводят слова Мартинеса российские СМИ.

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