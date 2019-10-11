Мартинес подвел итоги матча сборной Бельгии с Сан-Марино
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что думает о победном матче команды против Сан-Марино (9:0) в рамках 7-го тура отборочного этапа Евро-2020.
Отметим, что бельгийская команда одержала семь побед и досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.
"Я очень рад. Мы играли дисциплинировано, никто не играл эгоистично, мы создавали хорошие моменты и забивали голы. Следующий шаг - закончить на первом месте.
Сейчас мы лучше, чем были в России. Мы набрались опыта. Надеемся, что с поддержкой фанатам, мы добьемся успеха", - сказал Мартинес.
13 октября Бельгия встретится с Казахстаном, а 16 ноября снова сыграет со сборной Россией. В активе национальной команды 21 балл.
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