Мартинес подвел итоги матча сборной Бельгии с Сан-Марино

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что думает о победном матче команды против Сан-Марино (9:0) в рамках 7-го тура отборочного этапа Евро-2020.

Отметим, что бельгийская команда одержала семь побед и досрочно вышла в финальную часть Евро-2020.

"Я очень рад. Мы играли дисциплинировано, никто не играл эгоистично, мы создавали хорошие моменты и забивали голы. Следующий шаг - закончить на первом месте.

Сейчас мы лучше, чем были в России. Мы набрались опыта. Надеемся, что с поддержкой фанатам, мы добьемся успеха", - сказал Мартинес.

13 октября Бельгия встретится с Казахстаном, а 16 ноября снова сыграет со сборной Россией. В активе национальной команды 21 балл.

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