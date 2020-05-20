Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил контракт с национальной командой. Об этом сообщается на официальном сайте.
Соглашение 46-летнего специалиста с командой рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что контракт будет действовать до конца ЧМ-2022 в Катаре.
This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... #COMEONBELGIUM https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 20, 2020
Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. На ЧМ-2018 команда под его руководством стала бронзовым призером.
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