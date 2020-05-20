Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года

Теги роберто мартинесбельгия

Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил контракт с национальной командой. Об этом сообщается на официальном сайте.

Соглашение 46-летнего специалиста с командой рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что контракт будет действовать до конца ЧМ-2022 в Катаре.

Мартинес возглавляет сборную Бельгии с 2016 года. На ЧМ-2018 команда под его руководством стала бронзовым призером.

А еще: Бывшие одноклубники Пирло поздравили спортсмена с днем рождения| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

ЦСКА продлил контракт с Гончаренко до 2021 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 29 70
2 Гент Гент 29 55
3 Шарлеруа Шарлеруа 29 54
4 Антверпен Антверпен 29 53
5 Стандард Льеж Стандард Льеж 29 49
6 Мехелен Мехелен 29 44
7 Генк Генк 29 44
8 Андерлехт Андерлехт 29 43
9 Зульте-Варегем Зульте-Варегем 29 36
10 Мукрон Перувелз Мукрон Перувелз 29 36
11 Кортрийк Кортрийк 29 33
12 Сент-Трюйден Сент-Трюйден 29 33
13 Эупен Эупен 29 30
14 Серкль Брюгге Серкль Брюгге 29 23
15 Остенде Остенде 29 22
16 Ред Стар Ваасланд Ред Стар Ваасланд 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов