Мартинес продлил контракт со сборной Бельгии до 2022 года

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес продлил контракт с национальной командой. Об этом сообщается на официальном сайте.

Соглашение 46-летнего специалиста с командой рассчитано до 2022 года. Ранее сообщалось, что контракт будет действовать до конца ЧМ-2022 в Катаре.

This happens when our captain @hazardeden10 plays FIFA... #COMEONBELGIUM https://t.co/NPEHMsLLrF pic.twitter.com/ytzVZmNkmN