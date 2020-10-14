Мартинес прокомментировал победу Аргентины над Боливией в матче отбора на ЧМ-2022

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о победном матче над Боливией (2:1) в отборочном турнире ЧМ-2022.

Отметим, встреча проходила в Ла-Пасе, где бело-голубые выиграли впервые за 15 лет, футболист отметился голом в этой игре.

"Мы думали о том, как много этот матч значит для нас из-за истории. Не будем отрицать, здесь непросто играть. Мы много говорили перед матчем и были очень сосредоточены. Знали, что игра будет такой. Мы показали наш ум и большое сердце, очень рады", - цитирует Мартинеса пресс-служба сборной.

Аргентина с 6 очками возглавляет турнирную таблицу отборочного турнира в Южной Америке.

Не пропустите: Аргентина обыграла Боливию в квалификации ЧМ-2022| http://soccernews.ru