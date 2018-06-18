Мартинес прокомментировал победу над Панамой

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча с Панамой (3:0).

"Мы отлично стартовали в этой игре, но Панама показала хорошую структурированную игру. После перерыва мы отреагировали на действия соперника. Они имели несколько хороших моментов. Мы ожидали чуть большего от себя.

Мы не хотели победить в первые пять минут, мы понимали, что это Чемпионат Мира, и это будет трудно. Мы были готовы к сложной игре" - приводят слова Мартинеса российские СМИ.

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