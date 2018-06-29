Мартинес прокомментировал победу над сборной Англии

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал комментарии после матча третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Англии.

"Я доволен игрой. Мы сделали девять замен, просто хотелось посмотреть, что мы можем. Мы хорошо понимаем, к чему стремимся. Не думаю, что можно надеяться на лёгкий путь. Нужно создать коллектив, где каждый будет отчаянно бороться за место в составе и помогать друг другу. Кто лучше работает, тот и может одолеть такую команду, как Англия" - сказал Мартинес.

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