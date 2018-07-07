Мартинес прокомментировал победу над сборной Бразилии
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес дал комментарии после четвертьфинального матча ЧМ-2018 против Бразилии.
"Сегодня я самый счастливый человек на планете. Это была не игра тактики, а игра от сердца, игра веры. Все люди в Бельгии вправе гордиться своими футболистами и отпраздновать эту победу.
Мы постарались получить тактическое преимущество над соперником. Но когда встречаешься с Бразилией, не можешь ожидать лёгкой жизни. Против неё надо было играть храбро, поэтому наши игроки пошли на риск. Нам нужно было не дать сыграть Неймару, Коутиньо, Марсело. Наши ребята на своих позициях сделали свою работу. Даже жаль, что противник не смог этому противостоять" - сказал Мартинес.
Не пропустите видеообзор матча Бразилия - Бельгия. | http://soccernews.ru
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