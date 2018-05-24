Мартинес пройдет медосмотр в "Интере"

Теги интер миланлаутаро мартинес

Мартинес пройдет медосмотр в "Интере"Форвард аргентинского "Расинга" Лаутаро Мартинес прибыл в Милан, где ему предстоит пройти медосмотр в местном "Интере". 

Об этом сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо. 

Если в ходе обследования у футболиста не выявят серьезных проблем со здоровьем, он станет игроком "Интера".

В текущем сезоне форвард провел 19 матчей в чемпионате Аргентины и забил 12 мячей при пяти голевых передачах.

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