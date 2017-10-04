Мартинес рассказал о травме Лукаку

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о повреждении форварда Ромелу Лукаку.

"Сейчас Лукаку занимается индивидуально. Он не тренировался с командой с тех пор, как приехал. Нам нужно быть немного терпеливее. Его участие в субботней игре под большим вопросом. Вероятно, мы примем решение в пятницу, но ему будет сложновато играть в субботу.

При этом мы надеемся, что он сыграет во вторник в матче с Кипром. Ромелу хочет играть. У него незначительная травма голеностопа. Важно, чтобы он восстановился полностью. Мы будем тянуть с окончательным решением столько, сколько сможем. Но я очень сомневаюсь насчет его выступления в субботу" - приводит слова Мартинеса Goal.com.

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