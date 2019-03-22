Мартинес: "Сборная России показала себя сильной командой, не думаю, что мы значительно превосходим их"
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды над Россией в матче первого тура квалификации Евро-2020.
"Не думаю, что мы значительно превосходим Россию. Черчесов проделал фантастическую работу. Его сборная на ЧМ-2018 выбила испанцев. Она приехала сюда не отбывать номер, показала себя сильной командой, хотела победить. Сегодня играли футболисты, которые редко выступают за сборную. Но хорошо, что они развиваются в профессиональном плане, особенно те, кто давно покинул Бельгию. Что касается ошибки Куртуа, то нужно понимать, что его прессинговали четыре игрока. Но после этого Тибо собрался и доказал, что является лучшим вратарем в мире", - цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, что Бельгия обыграла Россию со счётом 3:1 благодаря дублю Эдена Азара и голу Юри Тилеманса. В составе россиян отличился Денис Черышев, который как раз воспользовался ошибкой Куртуа.
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