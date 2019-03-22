Мартинес: "Сборная России показала себя сильной командой, не думаю, что мы значительно превосходим их"

Теги роберто мартинесбельгияроссия

Мартинес: "Сборная России показала себя сильной командой, не думаю, что мы значительно превосходим их"

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу своей команды над Россией в матче первого тура квалификации Евро-2020.

"Не думаю, что мы значительно превосходим Россию. Черчесов проделал фантастическую работу. Его сборная на ЧМ-2018 выбила испанцев. Она приехала сюда не отбывать номер, показала себя сильной командой, хотела победить. Сегодня играли футболисты, которые редко выступают за сборную. Но хорошо, что они развиваются в профессиональном плане, особенно те, кто давно покинул Бельгию. Что касается ошибки Куртуа, то нужно понимать, что его прессинговали четыре игрока. Но после этого Тибо собрался и доказал, что является лучшим вратарем в мире", - цитирует Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Бельгия обыграла Россию со счётом 3:1 благодаря дублю Эдена Азара и голу Юри Тилеманса. В составе россиян отличился Денис Черышев, который как раз воспользовался ошибкой Куртуа.

Не пропустите: Черчесов прокомментировал поражение от Бельгии. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Челси" намерены бойкотировать матчи, чтобы клуб уволил Сарри

Фанаты "Челси" намерены бойкотировать матчи, чтобы клуб уволил Сарри

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов