Мартинес сравнил Азара с Майклом Джорданом

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Мартинес сравнил Азара с Майклом Джорданом

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что думает о полузащитнике Эдене Азаре. Специалист сравнил его с великим футболистом Майклом Джорданом. Об этом сообщает Goal.

"Считаю, что однажды Азар выиграет "Золотой мяч". То, что он делает - на уровне этой награды, его всегда номинируют. Иностранцу трудно быть в центре какого- либо клуба, его задача - выиграть чемпионат.

Азар - игрок последнего паса, это Майкл Джордан от футбола", - сказал Мартинес.

Этим летом Азар перешел из "Челси" в "Реал" за 100 миллионов евро. В 13 матчах Примеры игрок забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

На данный момент бельгиец восстанавливается после травмы.

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дмиотрийвладимирович: "мешок зря выбросил сколько бабла на это ленивое жирное полено. Ему "Золотой мяч" не видать как собственных ушей"!

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