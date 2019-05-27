Мартинес стал главным кандидатом на пост наставника "Барселоны"

Новым главным тренером "Барселоны" может стать наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, Мартинес является главным кандидатом на пост наставника каталонского клуба, который сейчас занимает Эрнесто Вальверде.

Ранее сообщалось, что кандидатами на пост главного тренера "Барселоны" являются Рональд Куман (сборная Нидерландов), Эрик тен Хаг ("Аякс") и Массимилиано Аллегри (экс-"Ювентус").

45-летний Мартинес тренирует сборную Бельгии с 2016 года. Под его руководством "красные дьяволы" стали бронзовыми призерами чемпионата мира-2018, который прошел в России.

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