Мартинес в финальной стадии продления контракта с "Интером"
Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен
Как сообщает журналист-инсайдер Никола Скира, Лаутаро Мартинес близок к продлению своего контракта с "Интером".
По информации источника, аргентинец доволен своим положением в команде и подпишет с клубом контракт до 2024-го года с повышением зарплаты до 5 миллионов евро в год.
Также отмечается, что в новом соглашении будет отсутствовать клаусула.
В этом сезоне Мартинес провел 44 матча, в которых забил 17 голов и сделал 9 ассистов.
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|Команда
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17