Мартинес в финальной стадии продления контракта с "Интером"

Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Никола Скира, Лаутаро Мартинес близок к продлению своего контракта с "Интером".

По информации источника, аргентинец доволен своим положением в команде и подпишет с клубом контракт до 2024-го года с повышением зарплаты до 5 миллионов евро в год.

Также отмечается, что в новом соглашении будет отсутствовать клаусула.

В этом сезоне Мартинес провел 44 матча, в которых забил 17 голов и сделал 9 ассистов.

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