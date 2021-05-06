Мартинес в финальной стадии продления контракта с "Интером"

Теги интер миланлаутаро мартинессерия а

Мартинес в финальной стадии продления контракта с "Интером"Фото: инстаграм Мартинеса/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Никола Скира, Лаутаро Мартинес близок к продлению своего контракта с "Интером".

По информации источника, аргентинец доволен своим положением в команде и подпишет с клубом контракт до 2024-го года с повышением зарплаты до 5 миллионов евро в год. 

Также отмечается, что в новом соглашении будет отсутствовать клаусула.

В этом сезоне Мартинес провел 44 матча, в которых забил 17 голов и сделал 9 ассистов.

Также не пропустите: Фабиан Руис может перейти в "Реал". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Иско и Марсело покинут "Реал Мадрид"

Иско и Марсело покинут "Реал Мадрид"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов