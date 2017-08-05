Мартинес в скором времени перейдет в "Барселону"

Теги реал сосьедадбарселонаиньиго мартинес

Мартинес в скором времени перейдет в "Барселону"Защитник "Реал Сосьедад" Иньиго Мартинес в скором времени перейдет в "Барселону".

По информации Marca, тренерский штаб каталонцев считает футболиста приоритетной целью на трансферном рынке для укрепления оборонительной линии.

За игрока "Барселона" заплатит 32 миллионов евро.

В прошлом сезоне испанец провел 34 матча в чемпионате Испании, в которых он забил три гола и сделал четыре результативные передачи.

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