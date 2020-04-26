Мартинес высоко отозвался о хавбеке "Манчестер Сити" Кевине де Брюйне
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ярко высказался о полузащитнике "Манчестер Сити" Кевине де Брюйне. Об этом сообщает The Times.
"Кевин начинал в "Генке" как многообещающий футболист, после у него был непростой период в "Челси". Он стал выдающимся игроком после того, как столкнулся с проблемами.
Он никогда никого ни в чем не обвинял. Работая с Гвардиолой в "Ман Сити", он проходит через лучший момент в карьере.
Сейчас он достаточно зрелый и обладает эмоциональным интеллектом, чтобы играть, как на "Сантьяго Бернабеу", - сказал Мартинес.
В этом сезоне футболист выступал в 26 матчах, отметившись 8 голами и 17 ассистами.
А еще: В Испании рассказали, как будут проводить футбольные матчи в условиях пандемии коронавируса| http://soccernews.ru
главное
-
Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл"
-
"Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца
-
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина
-
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
Ибрагимович возглавил список самых дорогих футболистов мира 1981 года рождения
Лента новостей
-
Мартинес высоко отозвался о хавбеке "Манчестер Сити" Кевине де Брюйне
-
Иммобиле раскритиковал Эмери
-
Сезоны в ФНЛ и ПФЛ могут быть досрочно завершены
-
В сети появилось фото новой домашней формы "Атлетико" на следующий сезон
-
Семак рассказал о начале тренерской карьеры
-
Стало известно, кто может возглавить "Ньюкасл"
-
ПСЖ интересуется защитником "Реала" Регилоном
-
"Локомотив" не хочет продлевать контракт с Семиным на два месяца
-
1
Моуринью рассказал, кого он считает лучшим игроком в истории
-
Экс-тренер "Динамо" Хохлов оценил вероятность перехода Кокорина в европейский клуб
-
Неймар сыграл на пианино песню известного американского певца
-
В "Локомотиве" прокомментировали слухи о назначении сербского тренера вместо Семина
-
Легендарный российский теннисист раскритиковал игроков "Спартака"
-
1
В Испании рассказали, как будут проводить футбольные матчи в условиях пандемии коронавируса
-
1
Уткин рассказал, почему считает Аршавина "говнюком"
-
Шесть клубов Ла Лиги присоединились к "Барселоне" и могут отказаться от возобновления сезона
-
Артем Дзюба рассказал, как он придумал свой фирменный жест с празднованием гола
-
Девушка Буффона пошутила на тему, когда голкипер завершит карьеру
-
3
Дибала рассказал, что Роналду ненавидят в Аргентине. Португалец ему ответил
-
1
"Реал" не может договориться с Вараном о продлении контракта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18