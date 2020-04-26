Мартинес высоко отозвался о хавбеке "Манчестер Сити" Кевине де Брюйне

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Мартинес высоко отозвался о хавбеке "Манчестер Сити" Кевине де Брюйне

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес ярко высказался о полузащитнике "Манчестер Сити" Кевине де Брюйне. Об этом сообщает The Times.

"Кевин начинал в "Генке" как многообещающий футболист, после у него был непростой период в "Челси". Он стал выдающимся игроком после того, как столкнулся с проблемами.

Он никогда никого ни в чем не обвинял. Работая с Гвардиолой в "Ман Сити", он проходит через лучший момент в карьере.

Сейчас он достаточно зрелый и обладает эмоциональным интеллектом, чтобы играть, как на "Сантьяго Бернабеу", - сказал Мартинес.

В этом сезоне футболист выступал в 26 матчах, отметившись 8 голами и 17 ассистами.

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