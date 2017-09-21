Мартинес: "Я вижу большую разницу в плане зрелости Лукаку"

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением о Ромелу Лукаку.

"Я вижу большую разницу в плане его зрелости. Он всё тот же молодой футболист, которого мы когда-то купили, тот же бомбардир, но с невероятной зрелостью. Здорово наблюдать за этим, но у него много времени для прогресса.

Каждый, кто играет с ними понимает, что это умный футболист. Переходя в "МЮ", он был сосредоточен на том, чтобы проявить себя с лучшей стороны, и ему это удалось" - приводит слова Мартинеса ESPN.

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