Мартинес ярко высказался о Лукаку
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассказал, что думает по поводу перехода форварда Ромелу Лукаку из "Манчестер Юнайтед" в "Интер". Об этом сообщает Fourfourtwo.
"Впервые вижу, чтобы Лукаку был счастлив. Думаю, он готов встретиться с одной из самых больших футбольных глав в своей карьере вместе с "Интером". Он хорошо настроен для сборной и с нетерпением ждет начала матча. Это впечатляет", - сказал Мартинес.
Напомним, футболист перешел в "Интер" этим летом за 65 миллионов евро. Его трансфер стал самым дорогим в истории для миланского клуба. Контракт Лукаку рассчитан до 2024 года.
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