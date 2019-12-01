Мартинес заявил, что считает Куртуа лучшим голкипером мира

Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес сказал, что считает голкипера команды и мадридского "Реала" Тибо Куртуа лучшим вратарем в мире. Об этом сообщает Goal.

"Для меня Тибо - лучший вратарь мира, он показал это на ЧМ-2018. На ворота "Реала" он лучший кандидат.

У него был сложный период, но возможность сыграть за сборную помогла ему восстановить запас положительных эмоций. Мы ждем, что хорошее выступление за "Реал" помогут ему на Евро-2020", - сказал Мартинес.

Напомним, вчера, 30 ноября, стало известно, что в группу к сборной России попала Бельгия, Дания и Финляндия.

В этом сезоне Куртуа участвовал в 11 матчах Примеры, 5 из которых провел на ноль.

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