Мартинес заявил, что считает Куртуа лучшим голкипером мира
Наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес сказал, что считает голкипера команды и мадридского "Реала" Тибо Куртуа лучшим вратарем в мире. Об этом сообщает Goal.
"Для меня Тибо - лучший вратарь мира, он показал это на ЧМ-2018. На ворота "Реала" он лучший кандидат.
У него был сложный период, но возможность сыграть за сборную помогла ему восстановить запас положительных эмоций. Мы ждем, что хорошее выступление за "Реал" помогут ему на Евро-2020", - сказал Мартинес.
Напомним, вчера, 30 ноября, стало известно, что в группу к сборной России попала Бельгия, Дания и Финляндия.
В этом сезоне Куртуа участвовал в 11 матчах Примеры, 5 из которых провел на ноль.
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Главные новости дня: 30 ноября
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