Мартинес ждёт впечатляющей игры в исполнении Наингголана
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от игры вернувшегося в национальную команду хавбека "Ромы" Раджи Наингголана.
"Я обязательно поговорю с ним. Наингголан должен впечатлить меня как на поле, так и за его пределами" - приводит слова Мартинеса Football Italia.
Напомним, что 29-летний Наингголан не вызывался в сборную Бельгии с марта. "Красным дьяволам" предстоят товарищеские матчи с Мексикой и Японией.
Не пропустите: Наингголан рассказал об атмосфере в раздевалке "Ромы". | http://soccernews.ru
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