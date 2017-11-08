Мартинес ждёт впечатляющей игры в исполнении Наингголана

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями от игры вернувшегося в национальную команду хавбека "Ромы" Раджи Наингголана.

"Я обязательно поговорю с ним. Наингголан должен впечатлить меня как на поле, так и за его пределами" - приводит слова Мартинеса Football Italia.

Напомним, что 29-летний Наингголан не вызывался в сборную Бельгии с марта. "Красным дьяволам" предстоят товарищеские матчи с Мексикой и Японией.

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