Мартино - о "Барселоне": "Это худший год в моей карьере"

Бывший наставник "Барселоны" Херардо Мартино дал оценку своей работе у руля "сине-гранатовых".

"Результаты были не самыми плохими. Мы выиграли Суперкубок Испании и дошли до финала Кубка. Но в "Барсе" имеет значение только количество выигранных трофеев. Я бы назвал год в каталонском клубе худшим в моей карьере. Дело в том, что мой вклад в качестве тренера ограничивался только управлением командой", - приводит слова аргентинского специалиста Marca.

57-летний Мартино возглавлял "блауграну" в сезоне 2013/14. Тогда команда заняла второе место в Примере, уступив чемпионство "Атлетико", а в Лиге Чемпионов проиграла "матрасникам" на стадии 1/4 финала.

Не пропустите: "Барселона" согласовала с Лаутаро Мартинесом размер зарплаты. | http://soccernews.ru