Мартинс Инди может перейти в "Кристал Пэлас"

Голландский защитник "Порту" Бруно Мартинс Инди близок к переходу в "Кристал Пэлас", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, "орлы" согласовали трансфер футболиста. В ближайшие дни голландец пройдет медицинское обследование.

Напомним, что в минувшем сезоне 25-летний Мартинс Инди играл за "Сток Сити" на правах аренды, провел за клуб 37 матчей и забил 1 гол. Английский клуб был готов выкупить его трансфер, но Мартинс Инди отказался становиться игроком "гончаров".

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