Мартинс Инди стал игроком "Сток Сити"

"Сток Сити" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Порту" Бруно Мартинса Инди.

Сумма трансфера составила 7,7 миллионов евро. 25-летний голландец заключил с "гончарами" контракт до лета 2022 года.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне Мартинс Инди выступал за "Сток Сити" на правах аренды, сыграл 37 матчей и забил 1 гол.

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