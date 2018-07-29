Мартиросян остроумно прокомментировал переход Головина в "Монако"

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Мартиросян остроумно прокомментировал переход Головина в "Монако"

Известный телеведущий и шоумен Гарик Мартиросян остроумно прокомментировал переход полузащитника Александра Головина из ЦСКА в "Монако".

"Хоть один русский поехал в Монако зарабатывать, а не тратить" - написал Мартиросян в своём инстаграме.

Напомним, что "Монако" купил Головина за 30 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2023 года.

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