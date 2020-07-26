Маруан Феллайни забил три гола за семь минут в матче чемпионата Китая
Бельгийский полузащитник "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни отметился хет-триком в матче 1-го тура чемпионата Китая против "Далянь Про" (3:2).
Хавбек забил три гола в течение семи минут и принес победу своей команде.
"Далянь Про" – "Шаньдун Лунэн" - 2:3 (0:0)
Голы: Рондон, 57 - 1:0, Феллайни, 79 - 1:1, Феллайни, 83 - 1:2, Феллайни, 86 - 1:3, Даниэльссон, 90 - 2:3
32-летний Феллайни выступает за "Шаньдун Лунэн" с февраля 2019 года, провел за клуб 34 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
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