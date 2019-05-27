Маруан Шамах завершил карьеру

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Маруан Шамах завершил карьеру

Известный марокканский форвард Маруан Шамах объявил о завершении карьеры.

Стоит отметить, что футболист оставался без клуба с 2016 года после ухода из "Кардиффа".

"Фактически я закончил с футболом ещё два года назад. Я хотел больше времени проводить с семьей. Теперь могу официально заявить, что завершаю карьеру", - цитирует Шамаха BBC.

35-летний Шамах выступал за "Бордо", "Арсенал", "Вест Хэм", "Кристал Пэлас" и "Кардифф". За сборную Марокко сыграл 65 матчей и забил 18 голов.

Нападающий в течение карьеры выиграл 5 трофеев - чемпионат Франции, два Кубка французской лиги и два Суперкубка Франции.

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