Маруан спаситель: Феллаини - герой Бельгии

Маруан Феллаини вышел на замену по ходу матча 1/8 финала Чемпионата Мира против сборной Японии и стал одним из тех, благодаря кому "красные дьяволы" сотворили камбек.

Феллаини - герой Бельгии!

Marouane Fellaini is having the time of his life pic.twitter.com/VFiwwdPbyn — B/R Football (@brfootball) 3 июля 2018 г.

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