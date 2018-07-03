Маруан спаситель: Феллаини - герой Бельгии

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Маруан спаситель: Феллаини - герой Бельгии

Маруан Феллаини вышел на замену по ходу матча 1/8 финала Чемпионата Мира против сборной Японии и стал  одним из тех, благодаря кому "красные дьяволы" сотворили камбек.

Феллаини - герой Бельгии!

Не пропустите видео обзор, пожалуй, самого яркого матча мундиаля | http://soccernews.ru

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