Марвин Комппер поделился мнением о российском футболе
Фото: твиттер "Локомотива"\Автор неизвестен
Главный тренер московского "Локомотива" Марвин Комппер поделился мнением о российском футболе.
"Я и раньше следил за российским футболом. Больше всего за немецкими игроками, которые выступали в России, игроками национальной сборной Германии, например, Кевином Кураньи, игравшим в "Динамо". Я следил и за российской сборной, знаю её игроков.
Конечно, каких-то деталей до приезда сюда я мог не знать, но когда понял, что буду работать в России, что моя карьера и жизнь будут связаны с этой страной, то постарался как можно более детально и глубоко погрузиться в российский футбол.
Что меня приятно удивило, так это то, что российский футбол и российские команды очень организованы и дисциплинированы. У российских игроков очень серьёзная физическая и тактическая подготовка, во многих играх можно видеть хорошую спортивную злость", - приводит слова тренера пресс-служба "Локо".
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