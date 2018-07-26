Масалитин: "Головин ушел, можно только посочувствовать ЦСКА"
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин считает, что трансфер полузащитника Александра Головина в "Монако" очень плохо отразится на московской команде.
"Тут надо понимать, что сам хотел Головин. Для ЦСКА это очень плохая новост.Закончили карьеру братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, ушли Понтус Вернблум, Бибрас Натхо, Ахмед Муса, ходят слухи по Витинью и Мариу Фернандесу.
Сейчас Головин ушел… Надо только посочувствовать ЦСКА", - сказал он.
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