Масалитин: "Может, Дзюба сменил клуб из-за того, что назвал Манчини "тренеришкой"

Теги арсенал тулаартём дзюбароберто манчини

Масалитин: "Может, Дзюба сменил клуб из-за того, что назвал Манчини "тренеришкой"Известный в прошлом футболист Валерий Масалитин высказал мнение, по какой причине нападающий Артём Дзюба не смог сработаться с главным тренером "Зенита" Роберто Манчини.

Сейчас футболист выступает за тульский "Арсенал" на правах аренды.

"До нас же доносятся слухи о том, какой атмосфере в команде способствовал Дзюба. Карпин, кстати, об этом тоже говорил. Забивает Артём и пусть забивает за "Арсенал", слава богу. Но, наверное, когда не играл в "Зените", что-то происходило ещё в раздевалке. Мы же слышали о Дзюбе разное, может, он того же Манчини тоже тренеришкой назвал, как в свое время Эмери, кто его знает. Может, был какой-то негатив от Дзюбы - мы можем только предполагать", - сказал он.

Читайте: Очередной гол Дзюбы не помог: "Динамо" переиграло "Арсенал"  | http://soccernews.ru 

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