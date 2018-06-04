Масалитин: "На высокий результат сборной России рассчитывать не приходится"

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Масалитин: "На высокий результат сборной России рассчитывать не приходится"Известный в прошлом футболист Владимир Масалитин поделился ожиданиями от выступления сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Хотелось бы видеть в составе сборной больше молодых игроков. Россия - страна с огромным населением, а мы не можем найти 23 футболистов. Это просто смешно. Посмотрите на Исландию: маленькая страна, футболистов-то практически нет. А в итоге показали себя на Чемпионате Европы во Франции, вышли на мундиаль в Россию. Их все любят, их поддерживают. Хотелось бы так же говорить и о российской команде. На высокий результат нам рассчитывать не приходится. Даже выход из группы возможен только при удачном стечении обстоятельств", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.

Напомним, Семин оценил шансы на успех сборной России на ЧМ-2018. | soccernews.ru

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