Масалитин: "Позитивных моментов мало, уругвайцы поправили нашу корону"

Известный в прошлом футболист Валерий Масалитин подвел итог матчу сборной России против национальной команды Уругвая в рамках заключительного тура Чемпионата Мира в России.

"Все таки 0:3 - многовато. Есть оправдание, что играли вдесятером, но счет - на табло. Получили быстрый гол, нелепым получился второй пропущенный мяч. А после удаления сборной России было тяжело отыграться. У команды была задача выйти из группы, и она ее выполнила.

Позитивных моментов - мало. Молодцы, что не бросили играть при счете 0:2. Сборная играла до последней минуты. Но кроме старания нужно было проявлять мастерство, которое в последний момент футболистов подводило. Возможно, была жара или какая-то усталость. Уругвайцы поправили нашу корону. Это поражение еще может сыграть нам на руку", - цитирует бывшего футболиста Газета.ру.

Напомним, своим мнением по поводу вчерашнего матча сборной России поделился Бушманов. | soccernews.ru