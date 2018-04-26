Масалитин: "Уверен, в ответной игре "Реала" и "Баварии" Роналду себя проявит"

Известный в прошлом футболист Валерий Масалитин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией".

"Чего ожидаю от ответной игры? Уверен, что в ней Роналду себя проявит. А вот пройдет ли "Реал" в финал - еще вопрос. В противостояниях таких клубов все бывает. Никто не верил, что "Рома" пройдет "Барселону". Как показывает опыт, даже два мяча, забитых на выезде, еще ничего не гарантируют. Тем более, если восстановятся Роббен и Боатенг. А, может, у мадридцев Роналду не выйдет или еще кто-то. На данный момент шансы выглядят как 60 на 40 в пользу испанцев, но ими надо еще воспользоваться. "Бавария" может выдать суперматч, там собраны очень хорошие исполнители", - цитирует бывшего футболиста СЭ.

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