Mash: Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко

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Mash: Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА Коваленко

Хавбек "Ахмата" Денис Глушаков встречается с футболисткой ЦСКА и сборной России Ксенией Коваленко. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее футболист комментировал фото девушки в инстаграме.

По данным источника, пара живет в поселке Павлово-2, однако из-за того, что футболист является игроком "Ахмата", он не может проводить много времени с девушкой. Сообщается, что это является одной из причин, почему хавбек хочет перейти в московский клуб.

Ранее сообщалось, что Глушаков может вернуться в "Спартак".

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