Машаш пройдет медицинское обследование в "Наполи"

Французский полузащитник Зинедин Машаш близок к переходу в "Наполи", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, футболист пройдет медицинское обследование 11 января. Если все будет в порядке, то он подпишет контракт с неаполитанским клубом.

В данный момент хавбек является свободным агентом, поэтому достанется "партопейцам" бесплатно.

Последним клубом 21-летнего Машаша была "Тулузу", за который он выступал с 2015 года, провел 26 матчей и забил 2 гола.

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