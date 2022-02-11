"Машина": Де Хеа высоко отозвался о Роналду

Фото твиттер Давида Де Хеа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.

"Он - машина. Как только Криштиану заходит в комнату, хочется соответствовать его уровню. Роналду очень внимательно следит за собой, много работает, очень требователен к себе. Для других игроков важно иметь такой пример. Чтобы видеть, как нужно заботиться о себе, если хочешь быть на высоком уровне в течение многих лет", - цитирует Де Хеа AS.

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" в августе прошлого года и с тех пор сыграл 25 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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