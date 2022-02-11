"Машина": Де Хеа высоко отозвался о Роналду
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.
"Он - машина. Как только Криштиану заходит в комнату, хочется соответствовать его уровню. Роналду очень внимательно следит за собой, много работает, очень требователен к себе. Для других игроков важно иметь такой пример. Чтобы видеть, как нужно заботиться о себе, если хочешь быть на высоком уровне в течение многих лет", - цитирует Де Хеа AS.
37-летний Роналду вернулся в "МЮ" в августе прошлого года и с тех пор сыграл 25 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 3 ассиста.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18