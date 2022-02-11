"Машина": Де Хеа высоко отозвался о Роналду

1 Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдудавид де хеа

"Машина": Де Хеа высоко отозвался о Роналду

Фото твиттер Давида Де Хеа

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа поделился мнением о форварде Криштиану Роналду.

"Он - машина. Как только Криштиану заходит в комнату, хочется соответствовать его уровню. Роналду очень внимательно следит за собой, много работает, очень требователен к себе. Для других игроков важно иметь такой пример. Чтобы видеть, как нужно заботиться о себе, если хочешь быть на высоком уровне в течение многих лет", - цитирует Де Хеа AS.

37-летний Роналду вернулся в "МЮ" в августе прошлого года и с тех пор сыграл 25 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Роналду разочарован своим возвращением в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky
lesnovsky

Жигули... А-ха-ха-ха...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" ищет дублёра для тер Штегена, в шорт-листе - пять вратарей

"Барселона" ищет дублёра для тер Штегена, в шорт-листе - пять вратарей

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов