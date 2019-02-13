Машина для побед: легенда голландского футбола сравнил "Реал" и "Барселону"
Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван Дер Сар сравнил мадридский "Реал", с которым его команда сыграет в 1/8 финала Лиги Чемпионов, с "Барселоной".
"Я согласен с точкой зрения Гвардиолы о том, что "Барселона", "Бавария" и "Ювентус" являются лучшими командами в своих чемпионатах. Но в Европе никто не сравнится с "Реалом". Несколько лет назад я был на "Сантьяго Бернабеу" и видел у них в музее стоят шесть Кубков европейских чемпионов, которые были завоеваны еще до 1966 году. Я тогда подумал, что это настоящий клуб.
"Реал" является победной машиной и лицом этих побед был Роналду. Но в игре "Барселоны" больше красоты. Месси играет просто магически. Думаю, что "Аякс" скорее похож на "Барселону", чем на "Реал", - приводит слова Ван Дер Сара El Pais.
Напомним, что матч "Аякс" - "Реал" состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 23:00 мск.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|23
|51
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Алавес
|23
|35
|7
|Бетис
|23
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Атлетик Бильбао
|23
|27
|14
|Леванте
|23
|27
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18