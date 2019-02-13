Машина для побед: легенда голландского футбола сравнил "Реал" и "Барселону"



Исполнительный директор "Аякса" Эдвин Ван Дер Сар сравнил мадридский "Реал", с которым его команда сыграет в 1/8 финала Лиги Чемпионов, с "Барселоной".

"Я согласен с точкой зрения Гвардиолы о том, что "Барселона", "Бавария" и "Ювентус" являются лучшими командами в своих чемпионатах. Но в Европе никто не сравнится с "Реалом". Несколько лет назад я был на "Сантьяго Бернабеу" и видел у них в музее стоят шесть Кубков европейских чемпионов, которые были завоеваны еще до 1966 году. Я тогда подумал, что это настоящий клуб.

"Реал" является победной машиной и лицом этих побед был Роналду. Но в игре "Барселоны" больше красоты. Месси играет просто магически. Думаю, что "Аякс" скорее похож на "Барселону", чем на "Реал", - приводит слова Ван Дер Сара El Pais.

Напомним, что матч "Аякс" - "Реал" состоится сегодня, 13 февраля, и начнется в 23:00 мск.

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