Машина Хайнкеса в порядке: "Бавария" одержала очередную победу, разбив "Аугсбург"

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Машина Хайнкеса в порядке: "Бавария" одержала очередную победу, разбив "Аугсбург"

С приходом Юппа Хайнкеса на тренерский мостик "Бавария" не перестаёт радовать своих фанатов.

В рамках очередного тура Бундеслиги мюнхенцы на своём поле разбили "Аугсбург". Счёт открыл Артуро Видаль, после чего дублем отметился Роберт Левандовски. 

"Бавария" - "Аугсбург" - 3:0

Голы: Видаль, 31 - 1:0, Левандовски, 38 - 2:0, Левандовски, 49 - 4:0

"Бавария": Ульрайх, Киммих, Зюле, Хуммельс, Рафинья, Хави Мартинес, Бернат (Алаба, 74), Видаль (Руды, 80), Роббен (Толиссо, 78), Хамес, Левандовски 

"Аугсбург": Хитц, Опаре, Дансо, Гаулеу, Макс, Хедира, Байер, Грегорич, Каюби (Стафилидис, 69), Хеллер (Шмид, 60), Финнбогассон (Чжи Дон Вон, 83)

Напомним, в пятницу главный конкурент "Баварии" дортмундская "Боруссия" потерпела фиаско в Штутгарте. | http://soccernews.ru

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4 Боруссия Дортмунд 12 20
5 Хоффенхайм 12 20
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8 Ганновер 96 11 18
9 Байер Леверкузен 12 17
10 Аугсбург 12 16
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