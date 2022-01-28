Масиас не перейдёт в ЦСКА

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Масиас не перейдёт в ЦСКА

Фото инстаграм Хосе Масиаса

Московский ЦСКА не заинтересован в подписании форварда "Гвадалахары" Хосе Масиаса, который на правах аренды выступает за "Хетафе".

Накануне появилась информация о желании армейцев заполучить 22-летнего мексиканца, однако Bobsoccer утверждает, что она не соответствует действительности.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

В составе "Хетафе" Масиас сыграл 8 матчей, результативными действиями не отличался.

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