Масиас не перейдёт в ЦСКА

Фото инстаграм Хосе Масиаса

Московский ЦСКА не заинтересован в подписании форварда "Гвадалахары" Хосе Масиаса, который на правах аренды выступает за "Хетафе".

Накануне появилась информация о желании армейцев заполучить 22-летнего мексиканца, однако Bobsoccer утверждает, что она не соответствует действительности.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.

В составе "Хетафе" Масиас сыграл 8 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: ЦСКА следит за вингером "Сантоса". | http://soccernews.ru