Масиас не перейдёт в ЦСКА
Московский ЦСКА не заинтересован в подписании форварда "Гвадалахары" Хосе Масиаса, который на правах аренды выступает за "Хетафе".
Накануне появилась информация о желании армейцев заполучить 22-летнего мексиканца, однако Bobsoccer утверждает, что она не соответствует действительности.
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 7 миллионов евро.
В составе "Хетафе" Масиас сыграл 8 матчей, результативными действиями не отличался.
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