Масип стал девятым вратарем, который отразил пенальти от Месси в Примере

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси не реализовал пенальти в матче 24-го тура чемпионата Испании с "Вальдолидом" (1:0).

БАРСЕЛОНА - ВАЛЬЯДОЛИД (ВИДЕООБЗОР МАТЧА)

На 85-й минуте встречи голкипер соперника Жорди Масип отбил удар аргентинца, а затем и справился с добиванием.

30-летний Масип, который является воспитанником "Барселоны", стал девятым вратарем в истории Примеры, который отразил удар Месси с пенальти.

Ранее это удавалось сделать следующим голкиперам: Риесго (2009), Хави Варас (2014), Адан (2014), Ираисос (2015), Гуаита (2016), Хоэль (2017), Пачеко (2017), Рубен Мартинес (2017).

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