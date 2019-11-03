"Маска", скелеты, индеец. Игроки ПСЖ ярко отметили Хэллоуин
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар показал, как он и его одноклубники отпраздновали Хэллоуин.
Бразилец нарядился героем из культового фильма "Маска", главную роль в котором исполнил Джим Керри. Другие игроки парижского клуба предстали в образе индейца, скелетов и других персонажей.
Напомним, что ПСЖ в матче 12-го тура чемпионата Франции на выезде проиграл "Дижону". Несмотря на поражение, парижский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего конкурента на семь очков.
Не пропустите: Тухель прокомментировал поражение ПСЖ от "Дижона". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги
-
"Краснодар" отыгрался в матче с "Ростовом", забив два гола в компенсированное время
-
"Астана" в шестой раз подряд стала чемпионом Казахстана
-
СМИ: Аллегри может возглавить "Баварию"
-
Сергей Карасёв обслужит матч Лиги Чемпионов "Валенсия" - "Лилль"
Лента новостей
-
Соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Хетафе" выиграл в гостевом матче Примеры
-
"Фиорентина" и "Парма" не выявили победителя в матче Серии А
-
"Маска", скелеты, индеец. Игроки ПСЖ ярко отметили Хэллоуин
-
Балотелли поделился видео с африканскими детьми после расизма в матче Серии А
-
"Шальке" одержал волевую победу над "Аугсбургом" и догнал "Баварию" в Бундеслиге
-
"Торпедо" Игнашевича обыграло "СКА-Хабаровск" и продолжает лидировать в ФНЛ
-
"Эвертон" на 97-й минуте ушел от поражения в матче с "Тоттенхэмом"
-
1
Игрок "Эвертона" получил перелом ноги после подката Сон Хын Мина
-
1
"Леванте" потроллил "Барселону" после победы над ней в Примере
-
Карпин оценил выступление "Ростова" в первом круге чемпионата России
-
"Динамо" в меньшинстве разгромило "Львов" в чемпионате Украины
-
"Осасуна" обыграла "Алавес" и приблизилась к зоне еврокубков
-
"КАМБЭЧИЩЕ". В "Краснодаре" ярко отреагировали на ничью с "Ростовом"
-
Балотелли покинул поле в матче Серии А из-за расистских оскорблений
-
"Барселона" получила 3 от "Леванте" и в который раз показала все свои проблемы: разбираем сенсационный матч 12 тура Ла Лиги
-
1
Новиков будет тренировать "Динамо" до конца сезона
-
"Бордо" обыграл "Нант" и приблизился к зоне Лиги Чемпионов
-
Ибрагимович близок к переходу в "Милан"
-
1
"Лестер" обыграл "Кристал Пэлас" и вернулся в топ-3 в АПЛ
-
Карпин сделал заявление о потере очков "Ростовом" в матче с "Краснодаром"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|12
|27
|2
|Анжер
|12
|20
|3
|Нант
|12
|19
|4
|Марсель
|12
|19
|5
|Лилль
|12
|18
|6
|Реймс
|11
|18
|7
|Бордо
|12
|18
|8
|Брест
|12
|17
|9
|Лион
|12
|16
|10
|Монпелье
|12
|16
|11
|Амьен
|12
|16
|12
|Ренн
|11
|15
|13
|Монако
|11
|15
|14
|Сент-Этьен
|11
|15
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Дижон
|12
|12
|17
|Страсбур
|12
|12
|18
|Тулуза
|12
|12
|19
|Метц
|12
|12
|20
|Ним
|11
|11