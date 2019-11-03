"Маска", скелеты, индеец. Игроки ПСЖ ярко отметили Хэллоуин

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар показал, как он и его одноклубники отпраздновали Хэллоуин.

Бразилец нарядился героем из культового фильма "Маска", главную роль в котором исполнил Джим Керри. Другие игроки парижского клуба предстали в образе индейца, скелетов и других персонажей.

Напомним, что ПСЖ в матче 12-го тура чемпионата Франции на выезде проиграл "Дижону". Несмотря на поражение, парижский клуб сохранил лидерство в турнирной таблице Лиги 1, опережая ближайшего конкурента на семь очков.

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