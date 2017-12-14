Маскерано близок к переходу в другой клуб

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Маскерано близок к переходу в другой клубЗащитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано близок к переходу в китайский "Хэбэй Чайна Форчун", информирует sport.es.

По сведениям издания, трансфер 33-летнего бека может быть закрыт уже в течение ближайших двух дней. Учитывая желание аргентинца, отдавшего "сине-гранатовым" семь лет своей карьеры, "Барса" не стала препятствовать его желанию.

В составе каталонского гранда Маскерано четырежды становился чемпионом Испании, трижды выигрывал кубок страны, столько же раз - Суперкубок Испании, по два раза - Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный Чемпионат Мира.

Напомним, китайский клуб предложил Маскерано более выгодный контракт, нежели футболист имел в "Барселоне". | soccernews.ru

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