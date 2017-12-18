Маскерано близок к уходу из "Барселоны"

Защитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано близок к уходу из своего клуба, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, о переходе 33-летнего бека в стан китайского "Хэбэй Чайна Форчун" может быть объявлено уже в течение ближайших нескольких часов. Со своим новым клубом аргентинец подпишет контракт сроком на два года и окладом в размере 7 миллионов евро за сезон.

Напомним, "Барселона" не будет выстраиваться в чемпионский коридор для "Реала". | soccernews.ru