Маскерано близок к уходу из "Барселоны"

Теги хавьер маскеранобарселонахэбэй чайна форчун

Маскерано близок к уходу из "Барселоны"Защитник каталонской "Барселоны" Хавьер Маскерано близок к уходу из своего клуба, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, о переходе 33-летнего бека в стан китайского "Хэбэй Чайна Форчун" может быть объявлено уже в течение ближайших нескольких часов. Со своим новым клубом аргентинец подпишет контракт сроком на два года и окладом в размере 7 миллионов евро за сезон.

Напомним, "Барселона" не будет выстраиваться в чемпионский коридор для "Реала". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 16 42
2 Атлетико Мадрид 16 36
3 Валенсия 16 34
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 16 29
6 Вильярреал 16 24
7 Жирона 16 23
8 Эйбар 16 21
9 Хетафе 16 20
10 Реал Сосьедад 16 20
11 Леганес 15 20
12 Сельта Виго 16 18
13 Атлетик Бильбао 16 18
14 Бетис 15 18
15 Леванте 16 17
16 Эспаньол 16 17
17 Депортиво Ла-Корунья 16 15
18 Алавес 16 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов