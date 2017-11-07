Маскерано: "Чемпионат Мира-2018 это последний шанс нынешнего поколения сборной Аргентины чего-то добиться"

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Маскерано: "Чемпионат Мира-2018 это последний шанс нынешнего поколения сборной Аргентины чего-то добиться"
Защитник сборной Аргентины Хавьер Маскерано рассказал о своих ожиданиям от Чемпионата Мира-2018.

"Я верю, что мы сделали правильные выводы во время квалификации к Чемпионату Мира. Мы хотим построить команду, которая успешно выступит в России. Чемпионат Мира-2018 это последний шанс нынешнего поколения чего-то добиться. У Месси и других игроков еще есть шанс что-то выиграть. Все будет зависеть от того, как мы подготовимся к турниру", - приводит слова Маскерано TyC Sports.

Напомним, что Аргентина сумела пробиться в финальную стадию мундиаля лишь в последнем матче отбора.

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